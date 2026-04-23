Bloqueos por Mega Marcha del IPN Hoy: Ruta y Zonas Afectadas por Manifestación en CDMX

Toma tus precauciones: Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron una mega marcha hoy, 23 de abril de 2026, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos cuál es la ruta de la manifestación y las zonas afectadas por los bloqueos.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y bloqueos que se realizan hoy en Ciudad de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales.

Noticia relacionada: Estudiantes del IPN Convocan a Nueva Marcha, Exigen Destitución del Director

¿Qué piden los estudiantes del IPN?

Los estudiantes del IPN marcharon hoy en demanda de las siguientes peticiones:

Que no haya represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún integrante de la comunidad politécnica.

Auditorías externas del estado general del IPN desde 2020.

Destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del IPN.

Que se regrese el presupuesto que supuestamente fue robado del IPN.

Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica.

Creación de una terna para la elección de la Dirección General.

Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad.

Auditoria Externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”.

Creación de una partida presupuestal, sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1.

Ruta de la marcha y zonas afectadas por los bloqueos

Los estudiantes del IPN se concentraron desde las 11:30 horas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de Zacatenco, ubicada en la Avenida Wilfrido Massieu 399, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), de acuerdo con la agenda de manifestaciones de hoy De la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

Alrededor de las 12:30 horas, los estudiantes del IPN ingresaron al Metro CDMX, en la estación Politécnico, para trasladarse al Casco de Santo Tomás.

Minutos antes de las 14:00 horas, los estudiantes iniciaron la marcha desde Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Casco de Santo Tomás, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se prevé que la mega marcha del IPN se dirija a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Bloqueos por marcha del IPN

Los estudiantes del IPN tienen previsto realizar bloqueos en los siguientes puntos:

Calzada de los Gallos.

Casco de Santo Tomás a la altura de la calle Manuel Carpio, donde realizarán un mitin y definirán si marcharán hasta la Secretaría de Gobernación.

Circuito Interior y la Calzada México Tacuba.

Mapa del Casco de Santo Tomás

Tránsito y protestas en CDMX: Así se vive la lucha de derechos

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT