Marchas HOY 23 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 23 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 14 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Gustavo A. Madero

11:30 Horas.

La comunidad estudiantil de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional, marchará de:

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, en Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Con destino a:

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo. Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:30 Horas.

Arquitectos conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia se concentrarán en:

Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Córdoba No. 45, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

11:00 Horas:

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez

21:00 Horas.

Colibrí Benito Juárez rodarán de:

Foro Hermanos Soler , en Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

, en Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Nido Colibrí , en Av. de El Parque, Col. Avante, alcaldía Coyoacán.

, en Av. de El Parque, Col. Avante, alcaldía Coyoacán. Con destino a Casa Praxis, en Bosque de Acacias No. 61, Col. Bosque de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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