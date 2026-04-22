Luisa María Alcalde Deja Dirigencia de Morena; Acepta Invitación de ser la Consejera Jurídica

Esta tarde, Luisa María Alcalde, informó que con profundo orgullo y agradecimiento, acepta la honrosa encomienda de la Presidenta de ser la Consejera Jurídica del Gobierno de México.

"Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento".

Con esto, hace oficial su salida como presidenta nacional de Morena, cargo que ocupó desde octubre de 2024.

Alcalde Luján, quien fue secretaria de Gobernación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo al frente de Morena durante 18 meses.

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Video: Sheinbaum Anuncia Cambios en su Gabinete; Invita a Luisa María Alcalde a Consejería Jurídica

Invitación para encabezar Consejería Jurídica

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que invitó a Luisa María Alcalde para sumarse a su gabinete, como Consejera Jurídica del Gobierno federal, luego de que presentara su renuncia Esthela Damián, quien buscará la gubernatura de Guerrero. La renuncia de Esthela Damián será efectiva a partir del próximo 30 de abril de 2026.

La presidenta dio la razón de porque invitó a Luisa María Alcalde.

Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación.

"Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso, y algunos otros temas importantes".

Apenas la semana pasada, Luisa María Alcalde dijo que solo dejaría la dirigencia de Morena si la Presidenta le pedía ocupar algún cargo público.

"La única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo a la transformación".

¿Quién sustituirá a Alcalde Luján?

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, explicó en entrevista con N+, que primero se debe notificar al Consejo Nacional, que a su vez convoca al Congreso para cubrir la vacante. Señaló que existe la figura del consejo extraordinario, cuya convocatoria puede tomar alrededor de una semana. Estimó que el proceso completo rondaría el mes, aunque podría acortarse con los plazos extraordinarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, es uno de los nombres que suenan para ocupar la dirigencia, incluso hoy la presidenta indicó que un perfil posible para encabezar el partido.

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