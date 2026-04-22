Renuncia Esthela Damián a Consejería Jurídica: Sheinbaum Invita a Luisa María Alcalde

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su Gabinete, luego de que Esthela Damián presentó su renuncia como consejera Jurídica del Gobierno Federal y reveló que invitó a Luisa María Alcalde para suplirla en el cargo.

Cambio en el Gabinete de Sheinbaum

En la conferencia mañanera de hoy, 22 de abril de 2026, la mandataria detalló que Esthela Damián renunció porque quiere irse a trabajar a Guerrero, su estado natal.

Y apuntó que luego de la renuncia de Esthela Damián, decidió invitar a Luisa María Alcalde, actual líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para que sea la titular de la Consejería Jurídica.

No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones.



Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido en la tierra del ☀️



Como lo anunció la Presidenta, @Claudiashein, presenté mi renuncia como Consejera Jurídica del… pic.twitter.com/aKwKc7whHJ — Esthela Damián (@esthela_damian) April 22, 2026

Según la presidenta Sheinbaum Pardo, Luisa María Alcalde le respondió que lo va a pensar en estos días y afirmó que “Luisa es una excelente abogada”.

Video: Sheinbaum Anuncia Cambios en su Gabinete; Invita a Luisa María Alcalde a Consejería Jurídica

La mandataria aclaró que los movimientos en su Gabinete no se tratan de ninguna división con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional, no hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada”.

Afirmó que “las decisiones del Gobierno de México las toma la presidenta y su Gabinete (...) Y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena, no se toma la presidenta de la República, porque no somos el partido de Estado, no somos el PRI”.

Destacó que “hay libertad de los militantes de Morena que participan en el Gobierno de México de participar en 2027, solamente tienen que dejar el Gobierno”.

Puntualizó que será Luisa María Alcalde quien decida si se queda en Morena o desea regresar al Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que invitó a Luisa María Alcalde a la consejería del Ejecutivo Federal luego de que Esthela Damián deje el cargo para contender por la candidatura de Guerrero. pic.twitter.com/1kiRUeqxxS — NMás (@nmas) April 22, 2026

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¿Quién podría ser el nuevo presidente o presidenta de Morena?

Sheinbaum Pardo mencionó que si Luisa María Alcalde acepta trabajar en la Consejería Jurídica, quien desee participar para ocupar la presidencia de Morena, “tiene que dejar el Gobierno de México”.

La mandataria subrayó que si Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, o cualquier otra persona que trabaje en el Gobierno de México, quiere participar para dirigir Morena, “tendría que dejar su cargo”.

Sobre el relevo en la Secretaría de las Mujeres, luego de que Citlalli Hernández salió de la dependencia para incorporarse a Morena, la presidente mencionó que está “tomando una decisión sobre algunas compañeras” y que en su momento informa a quién eligió.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT