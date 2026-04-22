¿Hay Bloqueo en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas por Cierres o Accidentes

Luego de los bloqueos en carreteras que han realizado grupos de transportistas y agricultores, en N+, te decimos dónde hay cierres por manifestaciones o accidentes hoy, 22 de abril de 2026, en autopistas del país.

En N+, te mantenemos informado sobre las acciones de transportistas y agricultores, como parte de sus movilizaciones para seguir exigiendo, al Gobierno de México, seguridad en las carreteras y mejores condiciones laborales.

Los transportistas y campesinos amenazaron con seguir con movilizaciones, de cara al Mundial 2026, si las autoridades no atienden sus peticiones.

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Bloqueos en carreteras hoy

A continuación, te damos un reporte con las últimas noticias sobre bloqueos, cierres o accidentes en carreteras, de acuerdo con información de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

06:37 horas: Cierre total en la Autopista México-Cuernavaca por un fuerte accidente a la altura del kilómetro 45, con dirección a la Ciudad de México (CDMX). Como ruta alterna, puedes salir de la Autopista a la altura de Tres Marías, para circular por la carretera federal.

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07:08 horas: Cierre parcial por accidente en la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, a la altura del municipio Tilapa, con dirección a Izúcar de Matamoros.

Cierre parcial por accidente en la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, a la altura del municipio Tilapa, con dirección a Izúcar de Matamoros. 07:39 horas: Cierre por accidente en la Autopista Acatlán de Juárez-Colima, en Jalisco, cerca del kilómetro 112+000.

Cierre por accidente en la Autopista Acatlán de Juárez-Colima, en Jalisco, cerca del kilómetro 112+000. 09:18 horas: Bloqueo en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca y de la carretera federal, por presencia de manifestantes, a la altura del kilómetro 41.

Video: Caos en la México-Cuernavaca Hoy: Así se Ve Desde el Aire el Colapso Vial por Bloqueo

09:20 horas: Cierre por fatal accidente en la carretera estatal 130 en San Juan del Río, Querétaro, con saldo de al menos nueve personas muertas y varias lesionadas.

Cierre por fatal accidente en la carretera estatal 130 en San Juan del Río, Querétaro, con saldo de al menos nueve personas muertas y varias lesionadas. 12:20 horas: Cierre total en la carretera León-Aguascalientes, en inmediaciones del municipio El Crucero de la Cruz, en Aguascalientes, por un aparatoso accidente entre tráileres.

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Cierres en la Autopista México-Querétaro

Toma tus precauciones, pues Capufe anunció hoy afectaciones a la circulación por trabajos de mantenimiento en la Autopista México-Querétaro, en los siguientes puntos:

Kilómetro 52 con dirección a la CDMX: Cierre de carriles de 08:00 a18 horas del 22 al 24 de abril de 2026.

23 de abril a la 01:00 de la madrugada: Cierre total por colocación de estructura metálica desde la caseta Jorobas.

Kilómetro 47, con dirección a Querétaro: Cierre de carriles de 08:00 a 18:00 horas, del 24 al 26 de abril de 2026, pasando la caseta de Tepotzotlán.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoQuerétaro 🚧

Se tendrán afectaciones a la circulación por trabajos de acondicionamiento y maniobras especiales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/UbQYx83AtM — CAPUFE (@CAPUFE) April 22, 2026

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Con información de N+.

RMT