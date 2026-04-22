9 Personas Perdieron la Vida Tras Fuerte Impacto de Autobús de Pasajeros en San Juan del Río

Un camión de pasajeros se impactó contra un árbol cuando circulaba en la carretera San Juan del Río–Amealco, en Querétaro, lo que dejó como saldo al menos nueve personas fallecidas y varios heridos.

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¿Qué es lo que se sabe del accidente?

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor se quedó dormido a la altura del hotel La Muralla y se impactó de frente contra el árbol.

Hasta el momento se habla de nueve personas sin vida, aunque el número podría aumentar debido a la gravedad de al menos una docena de lesionados.

Personal de Protección Civil y dos helicópteros de rescate llegaron al sitio para trasladar a los lesionados.

La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos, por lo que se recomendó utilizar vías alternas.

Cierre de vialidad en Carretera Estatal 310

Se informa a la ciudadanía que, derivado de este hecho de tránsito, la circulación sobre la Carretera Estatal 310, en el tramo posterior al Hotel Hacienda La Muralla, se encuentra totalmente cerrada en ambos sentidos hasta nuevo aviso.

Desde el primer reporte, los Servicios de Emergencia de Amealco acudieron para brindar atención médica y auxilio a las personas afectadas. En la zona también trabajan autoridades periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Autoridades expresaron sus condolencias a las familias afectadas por este suceso y reiteraron su solidaridad en estos momentos.

Se exhorta a los automovilistas a evitar la zona y tomar rutas alternas, ya que el paso permanecerá restringido para facilitar las labores de seguridad y rescate.

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