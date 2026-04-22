Cierre en la México Cuernavaca Hoy 22 de Abril 2026: ¿Qué Pasó en la Autopista?
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Esto fue lo que pasó en la autopista México-Cuernavaca hoy, 22 de abril de 2026
Este miércoles 22 de abril, un camión cargado de mangos, perdió el control de la unidad y termina volcado en la autopista México-Cuernavaca; así se ve la circulación desde el aire
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Este miércoles, 22 de abril de 2026, se registró un accidente en la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó el cierre de la carretera por varias horas, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control de su unidad por el pavimento mojado y volcó sobre el km 45 de la México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, además tiró su carga, que eran varias cajas de mangos.
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Caos vial en la autopista México-Cuernavaca
Los mangos quedaron sobre el pavimento, por lo que pobladores de la zona y automovilistas que quedaron varados aprovecharon para llevarse la mercancía.
El conductor del camión resultó con lesiones leves y no requirió ser trasladado al hospital; el accidente provocó una severa afectación vial por más de 4 horas en la zona.
Más tarde, un grupo de pobladores de Parres bloqueron la autopista México-Cuernavaca, a la altura del km 41 en ambos sentidos, en la alcaldía Tlalpan; la carretera libre también se encuentra afectada.
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Con información de N+.
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