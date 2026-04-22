Cierre en la México Cuernavaca Hoy 22 de Abril 2026: ¿Qué Pasó en la Autopista?

Este miércoles, 22 de abril de 2026, se registró un accidente en la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó el cierre de la carretera por varias horas, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control de su unidad por el pavimento mojado y volcó sobre el km 45 de la México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, además tiró su carga, que eran varias cajas de mangos.

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Caos vial en la autopista México-Cuernavaca

Los mangos quedaron sobre el pavimento, por lo que pobladores de la zona y automovilistas que quedaron varados aprovecharon para llevarse la mercancía.

El conductor del camión resultó con lesiones leves y no requirió ser trasladado al hospital; el accidente provocó una severa afectación vial por más de 4 horas en la zona.

Más tarde, un grupo de pobladores de Parres bloqueron la autopista México-Cuernavaca, a la altura del km 41 en ambos sentidos, en la alcaldía Tlalpan; la carretera libre también se encuentra afectada.

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Con información de N+.

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