¿Cuál Será el Nuevo Cargo de Citlalli Hernández en Morena? Esto Anunció Luisa María Alcalde

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena dio a conocer hoy, 16 de abril de 2026, el nuevo cargo que ocupará la ex secretaria de las mujeres, Citlalli Hernández, en N+ te detallamos lo que anunció Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.

En la conferencia de prensa de este jueves, Alcalde detalló que en semanas previas tuvieron conversaciones con la Citlalli Hernández y le expresaron su interés en integrarla en un nuevo cargo rumbo a las elecciones de 2027. Destacó que cuenta con la experiencia en procesos internos y electorales.

Video: Citlalli Hernández Renuncia a la Secretaría de las Mujeres: Esto Comunicó Claudia Sheinbaum

¿Cuál será el nuevo cargo de Citlalli Hernández?

Luisa María comunicó que Citlalli Hernández será la nueva presidenta de la Comisión de Elecciones del partido. El nombramiento ocurre en un contexto relevante para Morena, ya que en 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, renovación en la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos en gran parte del país.

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