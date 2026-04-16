Cierre de Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas con Bloqueos Según Capufe y GN
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Este jueves, hay cierres en diferentes carreteras del país; te indicamos en qué tramos para que consideres rutas alternas
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Si vas a salir este jueves o tienes algún compromiso, considera que hay diferentes autopistas con cierres, para que tomes tus previsiones en N+ te compartimos en cuáles hay bloqueos hoy, 16 de abril de 2026.
Recuerda que todos los días en N+ te compartimos dónde hay afectaciones vehiculares por marchas, bloqueos y concentraciones en la Ciudad de México (CDMX) y en diferentes vías del país.
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¿Dónde hay cierres de carreteras hoy?
Este jueves, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que hay cierres en estas carreteras:
- 2:44 horas: en el libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), exactamente en el km 8, rumbo a la CDMX hay reducción de carriles debido a un accidente.
- 5:35 horas: hay cierre a la vialidad en el km 003+45de la carretera Libramiento Xalapa, a la altura del municipio Banderilla, con dirección a Veracruz.
- 5:38 horas: hay reducción de carriles debido a un accidente en la Autopista Córdoba-Veracruz, km 4, dirección Córdoba, por lo que Capufe pide manejar con precaución.
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