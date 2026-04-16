Cierre de Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas con Bloqueos Según Capufe y GN

Si vas a salir este jueves o tienes algún compromiso, considera que hay diferentes autopistas con cierres, para que tomes tus previsiones en N+ te compartimos en cuáles hay bloqueos hoy, 16 de abril de 2026.

Recuerda que todos los días en N+ te compartimos dónde hay afectaciones vehiculares por marchas, bloqueos y concentraciones en la Ciudad de México (CDMX) y en diferentes vías del país.

Video: Aumento Precio Tarifas Casetas Cobro Peaje Carreteras Cuota Puebla CAPUFE 13 Abril 2026

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¿Dónde hay cierres de carreteras hoy?

Este jueves, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que hay cierres en estas carreteras:

2:44 horas: en el libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), exactamente en el km 8, rumbo a la CDMX hay reducción de carriles debido a un accidente.

5:35 horas: hay cierre a la vialidad en el km 003+45de la carretera Libramiento Xalapa, a la altura del municipio Banderilla, con dirección a Veracruz.

5:38 horas: hay reducción de carriles debido a un accidente en la Autopista Córdoba-Veracruz, km 4, dirección Córdoba, por lo que Capufe pide manejar con precaución.



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