Fuerte Accidente en Valle de Chalco Hoy Deja 20 Lesionados: ¿Por Qué Fue el Choque de Trolebús?
N+
Este jueves, una unidad del Trolebús chocó; varias personas resultaron heridas, quienes son atendidas por personal de emergencias
COMPARTE:
La mañana de hoy, 16 de abril de 2026, una unidad del Trolebús chocó en Valle de Chalco, debido al incidente hay al menos 20 personas lesionadas. En N+ te compartimos por qué fue el impacto.
Hay avance vial lento por las ambulancias y personal de emergencias que se encuentran en la Avenida Solidaridad, debido a que brindaron atención a los lesionados.
Noticia relacionada: Así se Ve Desde el Aire el Fuerte Choque del Trolebús en Chalco, Edomex.
¿Por qué chocó la unidad del Trolebús?
El Trolebús quedó destrozado de la parte delantera luego del fuerte impacto en la estación Covadonga; el accidente fue provocado porque cayó una coladera sin tapa.
En breve más información.
Historias recomendadas:
- Cierre de Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas con Bloqueos Según Capufe y GN.
- Contadores Te Ayudan Gratis a Hacer tu Declaración Anual 2026: ¿Dónde y en Qué Horario?.
- ¿Siguen Estaciones Cerradas en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Está el Servicio Hoy.
FBPT