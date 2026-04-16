Fuerte Accidente en Valle de Chalco Hoy Deja 20 Lesionados: ¿Por Qué Fue el Choque de Trolebús?

La mañana de hoy, 16 de abril de 2026, una unidad del Trolebús chocó en Valle de Chalco, debido al incidente hay al menos 20 personas lesionadas. En N+ te compartimos por qué fue el impacto.

Hay avance vial lento por las ambulancias y personal de emergencias que se encuentran en la Avenida Solidaridad, debido a que brindaron atención a los lesionados.

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¿Por qué chocó la unidad del Trolebús?

El Trolebús quedó destrozado de la parte delantera luego del fuerte impacto en la estación Covadonga; el accidente fue provocado porque cayó una coladera sin tapa.

En breve más información.

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