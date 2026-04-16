La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy 16 de abril de 2026 la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres y reveló el motivo de su salida.

"Me dijo que se iba a ayudar a Luisa María (ALcalde) y todo el Comité Ejecutivo (de Morena) a esta tarea (de las alianzas), porque la hace muy bien, en el 24 la hizo muy bien", dijo Sheinbaum Pardo.

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