Robaron 125 Mil Pesos a Adulta Mayor en Ecatepec: Así la Engañaron con Falsas Amenazas del CJNG

Una mujer adulta mayor fue engañada con falsas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para robarle 125 mil pesos, en N+ te detallamos cuál fue el modus operandi.

De acuerdo con las autoridades el caso sucedió en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex). Una de las responsables, identificada como Ana "N" fue detenida y vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada.

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Así fue el modus operandi

Las investigaciones señalan que el 19 de julio de 2022 la víctima recibió una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por integrante de un grupo criminal. Durante la comunicación, le exigió el pago de 50 mil pesos a cambio de no atentar contra su vida ni la de su hija.

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A partir de ese primer contacto y hasta el 16 de septiembre del mismo año, la mujer realizó un total de 28 depósitos a distintas cuentas bancarias. En conjunto, entregó 125 mil pesos, mientras las amenazas continuaban.

Como parte de las indagatorias, autoridades identificaron que una de las cuentas utilizadas para recibir el dinero estaba a nombre de Ana "N".

Con estos elementos, un agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 8 de abril de 2026 en Ecatepec, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante la audiencia inicial realizada el 9 de abril, un juez determinó vincular a proceso a la mujer, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.



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