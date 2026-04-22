Citlalli Hernández Explica a N+ Quién Sería Dirigente de Morena si Sale Luisa María Alcalde

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, explicó en entrevista con N+ que si Luisa María Alcalde acepta la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encabezar la Consejería Jurídica del Gobierno federal, Carolina Rangel Gracida asumiría provisionalmente la dirigencia nacional del partido mientras se convoca a un congreso para elegir a quien ocupe el cargo de forma definitiva.

El escenario se abrió este miércoles 22 de abril, luego de que Sheinbaum anunció que invitó a Alcalde a relevar a Esthela Damián, quien renunció a la Consejería Jurídica —con efectos a partir del 30 de abril— para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero en 2027, su estado natal. Alcalde respondió que lo pensará en los próximos días.

¿Quién quedaría al frente de Morena y cómo?

Hernández detalló el mecanismo que marcan los estatutos del partido:

"Si ella decide aceptar y presentar en su momento la renuncia, lo que estatutariamente procede es que Carolina Rangel Gracida, secretaria general, asumiría como secretaria general en funciones de presidenta; se tendría que convocar a un congreso, que es el máximo órgano de decisión del partido, y en el congreso se llenaría la vacante y se pondría a discusión seguramente propuestas y a votación."

“Denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión”, dijo Luisa María Alcalde sobre la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de integrarse a su gabinete como consejera jurídica. pic.twitter.com/u5l60lrncB — NMás (@nmas) April 22, 2026

¿Cuánto tiempo tomaría el relevo?

El proceso arranca con una notificación al Consejo Nacional, que a su vez convoca al Congreso para cubrir la vacante. Hernández explicó que existe la figura del consejo extraordinario, cuya convocatoria puede tomar alrededor de una semana; el Congreso, al reunir a miles de consejeras y consejeros, requiere algo más. En total, estimó que el proceso completo rondaría el mes, aunque podría acortarse con los plazos extraordinarios.

Hernández también descartó que el interinato pudiera alargarse artificialmente. Recordó que algo similar ocurrió en su momento con Yeidckol Polevnsky, quien se quedó un tiempo prolongado como secretaria general porque no convocó al Consejo, lo que bloqueó el proceso. Aclaró que ese escenario no se repetiría con Rangel Gracida.

Ariadna Montiel, el nombre que suena para la dirigencia

Durante la entrevista, Hernández fue cuestionada sobre Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, cuyo nombre fue mencionado por la propia Sheinbaum como un perfil posible para encabezar el partido.

"Yo en lo personal tengo la mejor opinión de Ariadna, es una gran compañera, siempre nos hemos entendido mucho, respeto mucho su paso por el movimiento; quien venga, que sea la mejor decisión, y si es Ariadna, en lo personal yo lo veo muy bien", respondió.

Sin embargo, la posibilidad no está confirmada. Sheinbaum aclaró este mismo día que cualquier funcionaria o funcionario de su gobierno que quiera participar en la dirección de Morena tendría que dejar previamente su cargo. El nombre de Montiel circula como rumor dentro de la militancia, no como una decisión tomada.

La mesa de alianzas, para la próxima semana

En paralelo a la discusión sobre el liderazgo, Hernández adelantó que la mesa de alianzas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde —postergada mientras se sostenían diálogos preparatorios— quedará formalmente instalada la próxima semana, hacia el martes o miércoles, fuera de la Cámara de Diputados.

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CT