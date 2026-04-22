Sheinbaum se Reunirá con Maru Campos por Agentes de EUA Identificados en Operativo en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy 22 de abril de 2026 que se reunirá con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, para aclarar la participación de agentes de Estados Unidos de América (EUA) en un operativo en Chihuahua.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, Sheinbaum Pardo dijo que Maru Campos se reunió el pasado lunes con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El 20 de abril 2026 Sheinbaum Pardo reveló que el Gobierno federal desconocía que agentes extranjeros participaron en un operativo en Chihuahua.

Un día después, la presidenta habló sobre si los agentes pertenecen a la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

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Sheinbaum habla sobre agentes de EUA en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no puede haber actividades en tierra por parte de elementos de alguna agencia de EUA en México, por lo que tendrá una reunión con Maru Campos. "Sí, vamos a hablar con ella", dijo.

"No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo, eso ha quedado muy claro", señaló Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal destacó que "estas personas extranjeras, pertenecientes a una agencia del Gobierno de Estados Unidos, participaron en una actividad" y retomó lo dicho por la gobernadora de Chihuahua.

"Ayer, la gobernadora dijo que esta actividad, el desmantelamiento de un laboratorio, participó la Defensa Nacional, y en efecto, cuando se solicita su apoyo y hay protocolos se apoya, pero la Defensa no sabía que había personas que participaron que no eran ciudadanos mexicanos y no eran parte de las agencias de seguridad de Chihuahua, sino que eran agentes extranjeros", aclaró.

Además, insistió en que la presencia de agentes extranjeros "no es algo menor" y recordó que "cualquier relación en materia de seguridad con Estados Unidos debe pasar por el Gobierno federal y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores".

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No hay registro federal de los agentes extranjeros

Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Gobierno federal no tiene registro de la participación de agentes de EUA en operativos en México, pese a que participaron en un operativo contra un narcolaboratorio.

"No había conocimiento de ello, hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a Defensa o a Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas", aclaró.

Además, enfatizó en que "no aceptamos la participación en campo, en los operativos, y tenemos otras formas de colaboración, de cooperación, incluso, cuando se utilizan equipos especiales, no persona en campo, siempre es a petición del Gobierno de México".

Sheinbaum Pardo dejó en claro que los gobiernos de los estados pueden tener relación con otros países para temas de educación o culturales, pero en cuanto a seguridad "no puede haber una colaboración de un gobierno estatal. Está claro en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional".

México envía carta a EUA para pedir información

La presidenta de México informó que México pidió información a Estados Unidos para conocer qué hacían los agentes extranjeros en Chihuahua.

"Tiene que aclararse esto, hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pueda proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, para que se provea toda la información y es un tema de seguridad nacional y soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió", expuso Sheinbaum.

Y señaló que en la carta que se envió "pedimos información de qué hacían exactamente estas personas: cuándo entraron, qué hacían".

Encuentro con Maru Campos

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que a la brevedad buscará un encuentro con Maru Campos para aclarar la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo en Chihuahua.

"Podemos hablar con la gobernadora, pero tiene que quedar muy claro tanto a Estados Unidos, como a los gobiernos estatales, que la colaboración tiene que ser dentro del marco del entendimiento y de la Constitución", dijo la presidenta.

Además, enfatizo en que "lo importante es que no tenían autorización, incluso, si eran labores de capacitación, tenían que pasar por autorización", y reveló que este mismo miércoles buscará llamar a la gobernadora, aunque no se descarta una reunión presencial.

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