Cambios en Escuelas de México: Nueva Dinámica para Alumnos de Secundaria y Preparatoria

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, anunció una nueva dinámica que se implementará en secundarias y bachilleratos del país; aquí en N+ te informamos en qué consiste este cambio en los planteles de la República Mexicana.

Hoy, 22 de abril de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, dijo que la dinámica iniciará a partir de mayo.

Se trata de un plan que forma parte de la estrategia para atender la salud mental de las juventudes, presentada este miércoles como el “ABC de la Emociones”.

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¿En qué consiste la nueva dinámica?

La funcionaria detalló que se impulsará que todos los alumnos de tercero de secundaria y preparatoria tengan una hora semanal de actividades recreativas de integración y de reflexión sobre sus sentimientos, emociones, los temas que les interesan, etcétera.

“Esta gran conversación (sobre las emociones) tiene que empezar en los salones y en los patios de la escuela; por eso, a partir de mayo, vamos a impulsar que todos los estudiantes de tercero de secundaria y de todo el bachillerato, tenga una hora semanal de actividades recreativas, de integración y de reflexión sobre sus sentimientos y los temas que les interesan. Muy activo, muy dinámico, para volver a encontrarlos”, indicó.

Para estas actividades con enfoque socioemocional, la funcionaria confió en la labor de acompañamiento que realizan los docentes todos los días.

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Fortalecimiento de espacios

Adicionalmente, Rodríguez Mora dio a conocer que se fortalecerán los espacios de formación y de discusión docente para tener mejores herramientas de escucha y de acompañamiento a los adolescentes.

De igual manera, informó que en el nuevo ciclo escolar convocarán en todas las escuelas a asambleas con padres de familia y cuidadores de adolescentes, para platicar sobre cómo acompañarlos mejor

“Queremos decirle que los necesitamos cerca de la escuela, que juntos y en comunicación podemos acompañar mejor a sus hijos e hijas. Fomentemos comunidades escolares unidades y vivas que construyan paz en sus aulas y sus patios”, agregó.

Por su parte, Yerania Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, de la Secretaría de Salud, agregó que 300 brigadas del sector salud irán a las escuelas para saber qué estresa y preocupa a las juventudes, así como para hablar del autocuidado y otros temas.

Añadió que será un Día del ABC de las emociones en los planteles, y que habrá especialistas en salud mental y profesionales para brindar orientación y si es necesario, dar una canalización a unidades de atención directa.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

spb