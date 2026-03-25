Sheinbaum Anuncia Programa de Salud Mental en Escuelas, tras Asesinato de Maestras en Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy doloroso” el doble homicidio en una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y anunció un programa de salud mental para estudiantes de secundaria y de educación media superior.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos; uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga”, indicó hoy, 25 de marzo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera.

Estas declaraciones se dan luego de que ayer, dos maestras de la preparatoria Antón Makárenko fueron asesinadas a balazos por un alumno de 15 años de edad.

“Todo parece indicar que ya había preparado (el adolescente) y ellas eran las personas que estaba buscando”, lamentó la mandataria nacional.

Atención integral y programa de salud mental

La presidenta de la República indicó que toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable, e hizo votos porque no se repita un suceso de este tipo.

“Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”, enfatizó.

En ese sentido, informó que el Gobierno de México ya está trabajando en un programa de salud mental, que ya se va a presentar.

“Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares, y ya lo vamos a hacer general. Y en la educación media superior. Por la edad de este joven lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior”, sostuvo.

Al detallar en qué consiste el plan, indicó los siguiente:

Capacitación a maestras y maestros

Contratación de personal especializado

Guías para maestros, estudiantes y padres de familia

Sheinbaum Pardo recordó también el caso del CCH Sur, donde un joven mató a otro estudiante. “Hay que ver si hay similitudes o no hay similitudes en estos casos, relacionados con la situación social o psicológica que enfrentan estos jóvenes”, expresó.

“Estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, añadió.

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Con información de N+ y EFE.

spb