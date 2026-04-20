Inicio Nacional Federación No Sabía de Operativo entre Estados Unidos y Gobierno de Chihuahua: Sheinbaum

Federación No Sabía de Operativo entre Estados Unidos y Gobierno de Chihuahua: Sheinbaum

|

N+

-

La presidenta señaló que se mantienen en contacto con la embajada de Estados Unidos

Operativo

La presidenta Sheinbaum detalló que el Gobierno federal no sabía acerca del operativo entre EUA y Chihuahua. Foto: AEI Chihuahua

COMPARTE:

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 20 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la federación no sabía del operativo que se llevó a cabo entre Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua. 

"No estábamos enterados, fue una decisión del Gobierno de Chihuahua. Primero, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación lamentamos el accidente y tienen toda la solidaridad del gobierno de México ye estamos en contacto con la embajada de EU", señaló. 

 

En breve más información.

 

FBPT

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Federacion no sabia de operativo entre estados unidos y gobierno de chihuahua sheinbaum