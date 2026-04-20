Federación No Sabía de Operativo entre Estados Unidos y Gobierno de Chihuahua: Sheinbaum

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 20 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la federación no sabía del operativo que se llevó a cabo entre Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua.

"No estábamos enterados, fue una decisión del Gobierno de Chihuahua. Primero, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación lamentamos el accidente y tienen toda la solidaridad del gobierno de México ye estamos en contacto con la embajada de EU", señaló.

En breve más información.

FBPT