Inicio Estado de México ¿Hay Mega Bloqueo y Cierres de Carreteras en Edomex Hoy? CROC Envía Importante Mensaje

¿Hay Mega Bloqueo y Cierres de Carreteras en Edomex Hoy? CROC Envía Importante Mensaje

|

N+

-

La CROC precisó qué pasará con los bloqueos de este lunes; te compartimos el mensaje que compartieron

Bloqueos Edomex

Se anunciaron bloqueos en Edomex este lunes por parte de la CROC, sin embargo, mandó un mensaje. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

La mañana de hoy, 20 de abril de 2026, comenzó con incertidumbre para miles de automovilistas del Estado de México, luego de que circuló información sobre mega bloqueo en importantes vialidades. Sin embargo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) emitió un mensaje para aclarar la situación, en N+ te lo compartimos.

La CROC informó que no existe una sección 44 dentro de su organización, además de señalar que desconoce a una persona identificada como Ángel Carrisosa, quien presuntamente estaría vinculado con la convocatoria difundida.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Lunes 20 de Abril 2026 en CDMX y Edomex?

El organismo pidió a la ciudadanía verificar la información a través de canales oficiales antes de dar por hecho cualquier anuncio relacionado con movilizaciones o cierres carreteros.

Nota relacionada: Transportistas Amagan con Nuevo Paro Nacional: Conoce la Fecha Exacta de Los Bloqueos.

Desmintió el mega bloqueo

En las versiones que circularon en diversos medios y redes sociales, se advertía sobre posibles cierres en vialidades del Edomex entre ellas:

  • México-Pachuca.
  • México-Puebla.
  • México-Toluca.
  • Lechería-Texcoco.
  • Centro de Toluca.

Estas afectaciones, de acuerdo con dicha información no confirmada, formarían parte de una jornada de protestas. Se difundió que presuntos integrantes de la CROC denunciarían incumplimientos de acuerdos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Historias recomendadas: 

 

FBPT

Manifestaciones
Inicio Estado de México Hay mega bloqueo cierres carreteras edomex hoy 20 abril 2026 México pachuca lecheria toluca