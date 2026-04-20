¿Hay Mega Bloqueo y Cierres de Carreteras en Edomex Hoy? CROC Envía Importante Mensaje

La mañana de hoy, 20 de abril de 2026, comenzó con incertidumbre para miles de automovilistas del Estado de México, luego de que circuló información sobre mega bloqueo en importantes vialidades. Sin embargo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) emitió un mensaje para aclarar la situación, en N+ te lo compartimos.

La CROC informó que no existe una sección 44 dentro de su organización, además de señalar que desconoce a una persona identificada como Ángel Carrisosa, quien presuntamente estaría vinculado con la convocatoria difundida.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Lunes 20 de Abril 2026 en CDMX y Edomex?

El organismo pidió a la ciudadanía verificar la información a través de canales oficiales antes de dar por hecho cualquier anuncio relacionado con movilizaciones o cierres carreteros.

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Desmintió el mega bloqueo

En las versiones que circularon en diversos medios y redes sociales, se advertía sobre posibles cierres en vialidades del Edomex entre ellas:

México-Pachuca.

México-Puebla.

México-Toluca.

Lechería-Texcoco.

Centro de Toluca.

Estas afectaciones, de acuerdo con dicha información no confirmada, formarían parte de una jornada de protestas. Se difundió que presuntos integrantes de la CROC denunciarían incumplimientos de acuerdos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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