¿Sigue Bloqueo en Balderas Hoy? Así Está el Tráfico en la Zona

¿Pasas por Balderas hoy? Te contamos cómo está el tráfico en la zona y qué pasa con el servicio del Metrobús

48 Horas de Bloqueo en Avenida Balderas por Personas con Discapacidad Visual: AlternativasAsí se ve desde el aire el bloqueo de débiles visuales en Balderas. Foto: N+

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