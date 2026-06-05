¿Sigue Bloqueo en Balderas Hoy? Así Está el Tráfico en la Zona

Si hoy, 5 de junio de 2026, te diriges a tu trabajo o tienes algún compromiso y sueles pasar por la Avenida Chapultepec o vialidades cercanas, en N+ te compartimos qué pasa con el bloqueo en Balderas y cómo está el tráfico en la zona.

De acuerdo con OVIAL CDMX, la mañana de este viernes continúan las afectaciones viales en la zona de Balderas y Chapultepec debido a una manifestación encabezada por comerciantes con discapacidad visual, quienes mantienen bloqueado el cruce de ambas calles en la alcaldía Cuauhtémoc.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúa Bloqueo Por Tercer Día Consecutivo en Avenida Balderas, CDMX

La protesta ha generado importantes complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que se desplazan hacia el Centro Histórico y a la zona oriente de la CDMX.

Los manifestantes exigen a las autoridades de la Ciudad de México espacios para comercializar sus productos dentro de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Señalaron que muchos dependen de las ventas diarias para sostenerse, por lo que buscan una solución que les permita continuar trabajando.

Tráfico hoy en Balderas y Chapultepec

La movilización ha provocado cierres y reducción de carriles en diversos puntos cercanos, las autoridades de tránsito reportaron afectaciones en:

Avenida Chapultepec, a la altura de Lieja, con dirección al poniente.

Viaducto Río de la Piedad, desde Eje 3 Sur hacia Sur 75, también con dirección al poniente.

Como alternativas viales, las autoridades recomiendan utilizar Eje 3 Sur y la calle Puebla para evitar las zonas con mayor congestión vehicular.

La protesta también impacta la operación de la Línea 3 del Metrobús. Según el reporte más reciente del sistema, se mantiene servicio parcial debido a la presencia de movilizaciones sociales.

Actualmente, las unidades operan en los siguientes tramos de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Jardín Pushkin.

Mientras tanto, permanece suspendido el servicio entre las estaciones Mina y Cuauhtémoc.

FBPT