¿Qué Pasó en la Chamapa-Lechería Hoy? Accidente Cierra la Carretera

La mañana de hoy, 5 de junio de 2026, se registró un accidente en la carretera Chamapa-Lechería, en N+ te compartimos qué pasó.

Considera que están cerrados ambos sentidos de la Chamapa-Lechería, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, debido a un accidente de tránsito, de acuerdo con el C5 hay al menos 5 kilómetros con afectación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente Vial en la Chamapa-Lechería Hoy: Se Incendia Tráiler

¿Qué pasó en la carretera Chamapa-Lechería?

De acuerdo con Capufe, el incidente ocurrió cerca del kilómetro 25 de la vía, donde se presentó un choque por alcance múltiple que involucró a varios vehículos, entre ellos un tractocamión tipo pipa que posteriormente se incendió.

Por medio de redes sociales, circulan videos e imágenes que muestran una intensa columna de humo y llamas consumiendo la unidad de carga, situación que obligó a detener completamente el tránsito mientras cuerpos de emergencia trabajan en la zona.

Información del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México señala que el cierre provocó afectaciones de al menos cinco kilómetros de longitud en distintos puntos de la vialidad.

Cabe señalar que hasta el momento, las autoridades no han informado una hora exacta para la reapertura total de la autopista.

A las 8:32 horas sigue cerrada la circulación por el choque múltiple; uno de los vehículos quedó destrozado y un pasajero fue trasladado al hospital.

A las 11:08 horas abrieron la circulación rumbo a Lomas Verdes.

FBPT