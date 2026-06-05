¿Qué Pasó en la Chamapa-Lechería Hoy? Accidente Cierra la Carretera

Hay tráfico detenido en ambos sentidos de la carretera Chamapa-Lechería; te compartimos qué pasó

Chamapa LecheríaZona del accidente en Chamapa-Lechería. Foto: Guardia Nacional Carreteras

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