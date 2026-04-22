Jueza Ordena Liberación del Maquinista del Tren Interoceánico que Descarriló y Dejó 14 Muertos

Una jueza federal ordenó hoy la liberación del maquinista Felipe de Jesús Díaz y del jefe de despachadores, Ricardo Mendoza Cerón, implicados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que causó la muerte de 14 personas y más de 100 lesionados el pasado 28 de diciembre de 2025.

Este miércoles 22 de abril 2026, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, la jueza Diana Isabel Ivens determinó desistir de la acción penal en contra de ambos trabajadores ferroviarios al acreditar la reparación integral del daño a las víctimas, mecanismo legal que permite concluir el proceso en delitos culposos, como homicidio y lesiones no intencionales.

Se prevé que en la próximas horas las dos personas queden en libertad luego de realizar el proceso administrativo correspondiente a su liberación.

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Los detenidos están presos desde el mes de enero de 2026 en el CERSS número 14 conocido como "El Amate".

¿Por qué liberan al conductor y despachador de Tren Interoceánico?

Luego de aprobarse la reparación integral del daño a las víctimas del incidente del Tren Interoceánico, la juez determinó que los acusados quedaran en libertad.

Apenas el miércoles 8 de abril de 2026, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ofreció un mensaje a medios para actualizar sobre los avances de la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, incidente ocurrido en la Línea Z el 28 de diciembre del año pasado.

Godoy informó que las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios. Dijo que hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal.

Asimismo, la fiscal informó que, en el caso del Tren Interoceánico, la empresa decidió otorgar el perdón y quedó descartada la investigación del delito de ataques a las vías.

¿Cuántas personas murieron en descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca dejó un saldo de 14 personas muertas y cientos de heridos. Por este caso, fueron detenidas dos personas.

La investigación por el accidente se basa en la información obtenida por las autoridades gracias a la caja negra del tren accidentado, en la que se reflejó que "iba a una velocidad mayor de la que debería ir".

Las conclusiones del caso

En un video que difundió la Fiscalía se informó que, luego del análisis integral de toda la información obtenida, se llegó a las siguientes conclusiones:

Los componentes de la superestructura no presentaban afectaciones o daños previos al siniestro que pudieran provocarlo. Los componentes de la subestructura cumplen con las normas oficiales mexicanas aplicables. La locomotora, los vagones o carros y sus componentes estaban en condiciones normales de uso, y tanto estos elementos como su mantenimiento cumplen con la normatividad aplicable. El maquinista, el conductor y el jefe de despacho conocían sus deberes, contenidos en el reglamento interno de transporte ferroviario. La FGR destacó la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente, atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.

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Con información de Juan Álvarez y N+

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