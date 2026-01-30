¿Conductores de Tren Interoceánico Tenían Licencias Vencidas? Semar Proporciona los Detalles

El secretario de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, enfatizó que siguen las investigaciones del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca y dejó saldo de 14 muertos y decenas de heridos.

Además aclaró si los conductores tenían sus licencias vencidas y si es cierto que el ferrocarril circulaba sin velocímetro y no tenía comunicación con la central.

Durante la conferencia de prensa mañanera de hoy, 30 de enero de 2026, el funcionario federal enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) está al frente de las investigaciones y que la Semar está colaborando en lo que la autoridad determine.

No están terminadas las investigaciones, el reporte de la fiscal (Ernestina Godoy) fue preliminar, las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine.

Video relacionado: ¿Qué ha Pasado con el Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

Video: Sheinbaum Respalda Peritaje de la FGR sobre Accidente de Tren Interoceánico: "Se Basa en Pruebas"

Licencias vencidas

Al ser cuestionado sobre si los operadores del Interoceánico no tenían sus licencias vigentes, el secretario de Marina apuntó:

Aparentemente, o todo indica que algunas licencias estaban vencidas (…) Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Transporte Ferroviario para actualizarla.

Por ello, agregó que se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en el tema administrativo; “no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo”, enfatizó.

Noticia relacionada: Van 2 Detenidos por Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Explicó que en el Tren Interoceánico hay un departamento que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente, por lo cual “habrá que revisar cuál es su responsabilidad”.

Morales además fue cuestionado si el tren no tenía comunicación con la central y tampoco tenía velocímetro, como lo indicó una universidad, pero dijo que es falso y que la FGR hizo un peritaje con expertos, y ellos informarán en cuanto vayan avanzando las indagatorias.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb