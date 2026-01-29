Van 2 Detenidos por Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que dos personas ya fueron detenidas, vinculadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En la conferencia mañanera de hoy, 29 de enero de 2026, la mandataria mencionó que las personas detenidas son el conductor y el supervisor de la unidad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exceso de velocidad fue la causa del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en Oaxaca, con saldo de 14 personas muertas y decenas de heridas, de las cuales una aún continúa internada en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

Según la investigación de la FGR, la unidad iba a 65 kilómetros por hora (km/h) en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la velocidad máxima permitida es tan solo de 50 km/h.

Caja negra reflejó exceso de velocidad

Por lo que Sheinbaum Pardo señaló que la investigación por el accidente se basa en la información obtenida por las autoridades gracias a la caja negra del tren accidentado, en la que se reflejó que "iba a una velocidad mayor de la que debería ir".

La presidenta dijo que la investigación se "sustentó en pruebas científicas" y no en una "especulación", por lo que garantizó que las víctimas "van a tener justicia", y destacó que ya está en puerta el proceso para reparar "integralmente" el daño.

¿Quiénes son los detenidos por el accidente del Tren Interoceánico?

Los dos trabajadores del Tren Interoceánico arrestados son Felipe de Jesús ‘N’, el conductor, y Ricardo ‘N’, el supervisor.

Felipe de Jesús ‘N’ fue detenido el pasado lunes, 26 de enero de 2026, en Palenque, Chiapas, por elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República.

De complexión media, con short gris y playera rosa, Felipe de Jesús ‘N’ fue detenido en la calle Manantial, en la colonia Pakalna, en Palenque; posteriormente, fue trasladado a la sede la FGR en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mientras que Ricardo ‘N' fue detenido, el martes, 27 de enero, en calles del centro de Coatzacoalcos, en Veracruz.

De complexión delgada, tez morena y sin cabello, Ricardo ‘N’ vestía un pantalón color beige y un suéter color vino al momento de su captura por elementos de la Policía Federal Ministerial.

En el Registro Nacional de Detenciones se informó que primero fue trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República en Coatzacoalcos y después sería enviado a un Centro de Justicia Penal Federal, para ser presentado ante el juez federal que lo requiere.

Con información de N+ y Mario Torres.

