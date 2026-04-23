Premia World Press Photo 2026 Como Foto del Año Imagen de Familia Migrante Separada por ICE

La foto de una familia de migrantes ecuatorianos separada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ganó este jueves 23 de abril el primer premio del World Press Photo 2026.

La organización dijo que la imagen ocumenta el "costo humano de las separaciones familiares" por parte de ICE en Estados Unidos, donde se reforzó una política antiinmigrantes en el segundo mandato de Donald Trump.

La imagen, captada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de la agencia de noticias estadounidense ZUMA y del instituto iWitness para el Miami Herald, muestra el conmovedor momento en que Luis es detenido y separado de su esposa Cocha y de sus hijos, tras una comparecencia ante un tribunal de inmigración en Nueva York el 26 de agosto de 2025.

The #WPPh2026 Photo of the Year is ‘Separated by ICE’ by Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, for Miami Herald. It documents the human cost of family separations by ICE in the United States.



Read more: https://t.co/ilB3y4S1SP pic.twitter.com/ZmSLXW6kbU — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 23, 2026

Tomada al interior de un edificio federal estadounidense al que, excepcionalmente, se permitió el acceso a los fotógrafos, la foto muestra los rostros llorosos y aterrorizados de sus dos hijas, mientras se aferran desesperadamente al suéter de su padre.

Video: World Press Photo Premia a Fotógrafo Mexicano César Rodríguez por Su Proyecto sobre Impacto Climático.

"Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad", declaró la galardonada en un comunicado.

Noticia relacionada: World Press Photo Revela a Ganadores de la Edición 2026; Premian a Un Mexicano

Desde hace 71 años, el concurso World Press Photo premia cada año "lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a escala mundial", según la página web de la organización.

"El valor con el que (estas personas) aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, y no a mí", afirmó Guzy.

¿Cuáles fueron las otras dos imágenes finalistas?

El jurado, que examinó minuciosamente 57 mil 376 fotografías tomadas por 3 mil 747 fotoperiodistas de 141 países, también dio a conocer las dos fotos finalistas.

La primera, "Crisis de la ayuda en Gaza", de Saber Nuraldin para EPA Images, muestra a una multitud de palestinos subiéndose a un camión de ayuda que entra en la Franja de Gaza para conseguir harina, durante lo que el ejército israelí calificó de "suspensión táctica" de las operaciones de transporte de ayuda humanitaria.

La segunda, "Los juicios de las mujeres achi", de Victor J. Blue, para The New York Times Magazine, es un retrato en blanco y negro de unas mujeres achi a la salida de un tribunal guatemalteco, tras haber ganado una batalla legal contra quienes las agredieron, y en muchos casos violaron, hace 42 años durante la guerra civil.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ASJ