Chocan Trenes en Dinamarca y Reportan Heridos en Estado Crítico.

Dos trenes chocaron en Dinamarca la madrugada de este jueves 23 de abril, tiempo local, lo que dejó cinco heridos en estado crítico y provocó una amplia movilización de equipos de emergencia.

De forma preliminar, se reportaron 12 personas lesionadas, segúb autoridades de la capital danesa a la agencia Ritzau.

La colisión, calificada como un accidente mayor, ocurrió en Gribskov, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague.

"Se trata de dos trenes locales que chocaron de frente", dijo un portavoz del departamento de bomberos local.

"Hay personas lesionadas entre los pasajeros", añadió.

"Todos ya salieron de los trenes, por lo que nadie quedó atrapado", dijo.

El accidente se produjo en una línea de tren local que une las localidades de Hillerød y Tisvildeleje, al norte de la isla de Selandia, a unos 50 kilómetros al norte de la capital.

Las autoridades regionales enviaron a la zona siete ambulancias y un helicóptero del Ejército también ha participado en el operativo.

¿Cómo ocurrió la colisión?

La colisión ocurrió alrededor de las 6:30 horas, tiempo local. Aproximadamente una docena de personas más presentan heridas leves, según el Departamento de Bomberos del Gran Copenhague.

Video: Aumentó a 42 el Número de Víctimas Mortales por Choque de Trenes en España.

Había 38 personas a bordo de los dos trenes, de acuerdo con un portavoz de la policía de Selandia del Norte. Inicialmente, las autoridades informaron que cuatro personas estaban en estado crítico, pero horas después actualizaron la cifra. No quedó claro de inmediato si los conductores de las unidades están entre las víctimas. Los investigadores analizan las causas del choque, ocurrido cerca de un cruce a nivel. Imágenes del lugar muestran los frentes de los trenes destrozados, aunque ambos permanecieron sobre las vías. La alcaldesa de la localidad cercana de Gribskov, Trine Egetved, informó en Facebook que algunos de los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales. Señaló que el accidente ocurrió en una línea ferroviaria local utilizada por numerosos residentes de Gribskov, así como por trabajadores y estudiantes.

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