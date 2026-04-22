Detienen a Comisario de Jilotzingo y 5 Policías Más por Robo en Edomex.

Autoridades del Estado de México detuvieron al comisario municipal de Jilotzingo y a cinco policías, así como a cuatro civiles más, acusados de robar un tractocamión, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

En un comunicado, la dependencia dijo que los 10 sujetos fueron detenidos en flagrancia, cuando intentaban mover la mercancía a otro vehículo en Santa María Mazatla. Incluso, quisieron evadir el operativo mediante un soborno.

Los arrestados son Víctor “N”, de 41 años; Juan “N”, de 24 años; Jonathan “N”, de 35 años; Abel “N”, de 38 años; Francisco “N”, de 47 años; Rogelio “N”, de 56 años; Marcos “N”, de 32 años; Miguel “N”, de 33 años; Jarib “N”, de 48 años; y Leonel “N”, de 53 años.

Las detenciones se realizaron en coordinación con agentes del Ejército y la Guardia Nacional, luego de ser alertados al número de emergencias por el asalto con violencia en una vialidad de Jilotzingo.

A los presuntos ladrones les fueron decomisadas dos patrullas, cuatro pistolas calibre 9 mm y un rifle calibre 5.56x45, así como seis cargadores, 134 cartuchos útiles y seis teléfonos celulares.

Además, se recuperó la mercancía que había sido robada.

¿Cómo ubicaron a los ladrones?

Los presuntos ladrones fueron ubicados en tres momentos distintos. Primero, se sorprendió a los agentes municipales. Luego, llegó su jefe, Víctor "N", quien preguntó por el responsable del operativo y le ofreció dinero. Finalmente, detectaron a los cómplices, quienes querían huir.

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Las autoridades fueron alertadas por el robo, debido a que los probables responsables cerraron el paso al operador del tractocamión con una camioneta.

Enseguida, lo bajaron de la unidad y realizaron detonaciones de arma de fuego hacia la custodia. Tras recibir el reporte, se desplegó la búsqueda.

El tractocamión fue hallado en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca, donde se encontraban cinco elementos de la Policía Municipal de Jilotzingo.

Al menos dos de ellos estaban al interior de la caja del tractocamión, de la cual descargaban neumáticos y los cargaban al interior de una camioneta de color blanco, apoyados por tres elementos más de la misma corporación, indicó la SSP.

En las inmediaciones había una patrulla con cuatro sujetos, quienes resguardaban la zona. Tan pronto como notaron la presencia de elementos federales y estatales, quisieron darse a la fuga, pero se les marcó el alto y se les solicitó una unspección.

"Al llevarla a cabo, se localizaron entre sus pertenencias cuatro armas de fuego cortas y un arma larga, de cargo de los elementos municipales, por lo que, derivado de los hechos, los indicios localizados y la intervención inmediata, se logró su detención"; se apuntó.

"Al lugar arribó Víctor 'N', quien refirió ser el Director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del Municipio de Jilotzingo; solicitó el nombre del responsable del operativo de la Policía Estatal para poder arreglar la situación y evadir la responsabilidad de los elementos en cuestión y, al parecer, ofreció dinero en efectivo, por lo que se realizó su detención", agregó el boletín.

Lo asegurado, así como los detenidos fueron llevados a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, con sede en Atizapán de Zaragoza, donde fueron puestos a disposición para la integración de la carpeta de investigación.

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ASJ