Expresidente Duterte Va a Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad en Su Guerra Contra el Narco

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte será juzgado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su guerra contra el narcotráfico.

La CPI anunció este jueves 23 de abril que los jueces de instrucción "confirmaron por unanimidad todos los cargos [...] contra Rodrigo Roa Duterte y lo remitieron a juicio".

Los fiscales de la CPI acusan a quien gobernó con mano dura Filipinas, hoy de 81 años, de tres cargos de crímenes de lesa humanidad.

Los cargos incluyen su presunta implicación en al menos 76 asesinatos relacionados con sus funciones, primero como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como mandatario del país asiático.

Los fiscales presentaron las decenas de casos de supuestas ejecuciones, una "fracción emblemática", según ellos, de las personas muertas, cuyo número se elevaría a varios miles según organizaciones de defensa de derechos humanos.

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La CPI había rechazado el miércoles 22 de abril un recurso presentado por los abogados de Duterte que cuestionaba la competencia del tribunal.

El tribunal "ha rechazado los cuatro motivos de apelación", declaró la presidenta, la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.

"Habiendo rechazado la apelación en su totalidad, la sala de apelaciones considera que la solicitud de la defensa para la liberación inmediata e incondicional del señor Duterte ha quedado sin objeto", añadió.

Video: Detienen al Expresidente Filipino Rodrigo Duterte.

Las denuncias contra Duterte se remontan a hechos supuestamente ocurridos entre 2013 y 2018, cuando el procesado era alcalde de Davao, hasta 2016, y presidente del país, cargo que ocupó de 2016 a 2022. En 2019, Filipinas se retiró de la CPI.

Los asesinatos y el proceso

Duterte será el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado en la CPI, que procesa a individuos por los delitos más graves, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La corte atraviesa actualmente el periodo más difícil de sus 24 años de existencia, ya que Estados Unidos impuso sanciones a jueces y altos funcionarios después de que la CPI emitiera órdenes de detención contra dirigentes israelíes en el marco de la guerra de Gaza.

El primero de los cargos contra Duterte se refiere a su supuesta participación en 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando era alcalde de Davao.

Los cargos también se refieren a 14 asesinatos de los llamados "objetivos de alto valor" en 2016 y 2017, cuando Duterte ya era presidente.

El tercer cargo está relacionado con 43 asesinatos cometidos durante operaciones de "limpieza" dirigidas contra presuntos consumidores o vendedores de drogas de menor rango en todo Filipinas entre 2016 y 2018.

En una decisión inicial en octubre, la sala de antejuicio de la CPI acogió la versión de los fiscales, al señalar que la investigación comenzó antes del retiro filipino de la corte.

En un procedimiento separado, los jueces evalúan si confirman los cargos contra Duterte, el paso final antes de un juicio, que sería el primero contra un ex jefe de Estado asiático.

La fiscalía afirmó en febrero que Duterte es responsable de miles de muertos durante su guerra contra las drogas.

Su defensa alegó que no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente la retórica incendiaria de Duterte y los supuestos crímenes cometidos.

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ASJ