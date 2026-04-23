¿CAMe Activa Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX el 23 de Abril

Entérate cómo está la calidad del aire hoy, 23 de abril de 2026, pues en la temporada de ozono o seca caliente, como también se le conoce, es más probable que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active contingencia ambiental y en caso de que así suceda, entraría en vigor el Doble Hoy No Circula.

Es por eso que en N+, te damos un reporte oportuno y detallado sobre la calidad del aire hoy, para que estés bien informado en caso de que las condiciones sean malas y haya restricciones ambientales por una nueva contingencia ambiental.

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¿Cuándo la CAMe activa contingencia ambiental?

El calor es uno de los factores que puede desencadenar la concentración de contaminantes en la temporada de ozono.

En 2026, se prevén entre 5 y 15 días de altas concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Este año también se pronostican entre 3 y 5 olas de calor, por arriba de la temperatura promedio y con duración de hasta 15 días consecutivos.

Con el pronóstico de estos factores, la CAMe podría activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando la concentración de ozono supera las 155 partes por billón (ppb).

Cabe destacar que en CDMX, la última contingencia ambiental fue el 10 de marzo de 2026, con duración de 2 días.

Para evitar una nueva contingencia ambiental, la CAMe pide a los ciudadanos reducir las emisiones contaminantes.

Video: ¿Cómo se Genera el Ozono?

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

A continuación, te decimos cómo está la calidad hoy en la Ciudad de México, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

07:00 horas: La calidad del aire es buena en toda la Ciudad de México, sin riesgo para la salud.

La calidad del aire es en toda la Ciudad de México, sin riesgo para la salud. 08:00 horas: La calidad del aire cambió de buena a aceptable en Iztapalapa y en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México; en el resto de CDMX se mantiene como buena.

La calidad del aire cambió de buena a en Iztapalapa y en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México; en el resto de CDMX se mantiene como buena. 09:00 horas: La temperatura promedió subió a 16 grados centígrados y se registró radiación ultravioleta nivel 6, con riesgo alto, por lo que se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrero y lentes de sol. A esa hora, se registra calidad del aire aceptable en Venustiano Carranza e Iztapalapa : en el resto de la CDMX se mantiene como buena.

La temperatura promedió subió a 16 grados centígrados y se registró radiación ultravioleta nivel 6, con riesgo alto, por lo que se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrero y lentes de sol. A esa hora, se registra calidad del aire en e : en el resto de la CDMX se mantiene como buena. 10:00 horas: La calidad del aire es buena en la mayor parte de CDMX, excepto en Gustavo A. Madero (GAM), Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde es aceptable, con riesgo moderado para la salud. También es aceptable en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, en Estado de México.

La calidad del aire es buena en la mayor parte de CDMX, excepto en Gustavo A. Madero (GAM), Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde es aceptable, con riesgo moderado para la salud. También es aceptable en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, en Estado de México. 11:00 horas: La calidad del aire es aceptable en gran parte de CDMX; se mantiene como buena solo en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

La calidad del aire es aceptable en gran parte de CDMX; se mantiene como buena solo en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. 12:00 horas: La calidad del aire cambió a mala en Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza y en el municipio de Ecatepec, con riesgo alto para la salud.

La calidad del aire cambió a en Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza y en el municipio de Ecatepec, con riesgo alto para la salud. 13:00 horas: Con 24 grados centígrados, la calidad del aire es mala en Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Nezahualcóyotl.

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Con información de N+.

RMT