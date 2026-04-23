¿CAMe Activa Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX el 23 de Abril
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Aquí te decimos cómo está la calidad del aire en CDMX hoy y si es posible que la CAMe active contingencia ambiental
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Entérate cómo está la calidad del aire hoy, 23 de abril de 2026, pues en la temporada de ozono o seca caliente, como también se le conoce, es más probable que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active contingencia ambiental y en caso de que así suceda, entraría en vigor el Doble Hoy No Circula.
Es por eso que en N+, te damos un reporte oportuno y detallado sobre la calidad del aire hoy, para que estés bien informado en caso de que las condiciones sean malas y haya restricciones ambientales por una nueva contingencia ambiental.
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¿Cuándo la CAMe activa contingencia ambiental?
- El calor es uno de los factores que puede desencadenar la concentración de contaminantes en la temporada de ozono.
- En 2026, se prevén entre 5 y 15 días de altas concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.
- Este año también se pronostican entre 3 y 5 olas de calor, por arriba de la temperatura promedio y con duración de hasta 15 días consecutivos.
- Con el pronóstico de estos factores, la CAMe podría activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando la concentración de ozono supera las 155 partes por billón (ppb).
- Cabe destacar que en CDMX, la última contingencia ambiental fue el 10 de marzo de 2026, con duración de 2 días.
- Para evitar una nueva contingencia ambiental, la CAMe pide a los ciudadanos reducir las emisiones contaminantes.
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¿Cómo está la calidad del aire hoy?
A continuación, te decimos cómo está la calidad hoy en la Ciudad de México, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico.
- 07:00 horas: La calidad del aire es buena en toda la Ciudad de México, sin riesgo para la salud.
- 08:00 horas: La calidad del aire cambió de buena a aceptable en Iztapalapa y en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México; en el resto de CDMX se mantiene como buena.
- 09:00 horas: La temperatura promedió subió a 16 grados centígrados y se registró radiación ultravioleta nivel 6, con riesgo alto, por lo que se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrero y lentes de sol. A esa hora, se registra calidad del aire aceptable en Venustiano Carranza e Iztapalapa: en el resto de la CDMX se mantiene como buena.
- 10:00 horas: La calidad del aire es buena en la mayor parte de CDMX, excepto en Gustavo A. Madero (GAM), Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde es aceptable, con riesgo moderado para la salud. También es aceptable en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, en Estado de México.
- 11:00 horas: La calidad del aire es aceptable en gran parte de CDMX; se mantiene como buena solo en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
- 12:00 horas: La calidad del aire cambió a mala en Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza y en el municipio de Ecatepec, con riesgo alto para la salud.
- 13:00 horas: Con 24 grados centígrados, la calidad del aire es mala en Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Nezahualcóyotl.
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Con información de N+.
RMT