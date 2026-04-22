¿Cuándo Inicia Temporada de Lluvia en CDMX en este 2026?
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La temporada de lluvias en la CDMX está por comenzar y con ella llegan riesgos como inundaciones y afectaciones viales
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La temporada de lluvias en la capital del país ya tiene un periodo estimado para este año, por lo que debes tomar precauciones ante posibles afectaciones, en N+ te decimos cuándo empieza.
Este lapso corresponde a la etapa del año con más actividad pluvial, lo que incrementa el riesgo de incidentes urbanos.
Nota relacionada: Clima Hoy en México del 22 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Lluvias y Mar de Fondo.
La temporada de lluvias en la Ciudad de México 2026 comenzará el 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de noviembre, periodo en el que se registra la mayor cantidad de precipitaciones.
Principales problemas durante la temporada de lluvias
Durante estos meses, la capital enfrenta diversas complicaciones derivadas de las precipitaciones, entre ellas:
- Inundaciones.
- Encharcamientos.
- Daños a viviendas.
- Afectaciones a la infraestructura de drenaje.
Estas situaciones pueden impactar tanto la movilidad como la seguridad de los habitantes.
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