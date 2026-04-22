¿Hay Doble Hoy No Circula 23 de Abril 2026 por Contingencia? Qué Carros Descansan en CDMX-Edomex

Volvió la mala calidad del aire en el Valle de México y con el riesgo latente de que se active una nueva contingencia ambiental, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula 23 de abril de 2026 y las últimas noticias sobre quiénes sí y qué carros no tienen restricción este jueves en CDMX y Edomex.

Debido a que es temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación, en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Siendo una de ellas la Fase 1 de contingencia ambiental, con la cual se implementa el Doble No Circula que afecta a más carros, hologramas, engomados y terminaciones de placas de lo habitual, por lo que los automovilistas deben saber cómo aplica la restricción.

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¿Se activó el Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex era mala debido a la presencia de ozono y de partículas PM2.5 por lo que el riesgo era muy alto para la población. De ahí que existiera la posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula jueves 23 de abril 2026.

Sin embargo, las fuertes lluvias en el Valle de México ayudaron a dispersar los contaminantes, por lo que finalmente CAMe no tuvo la necesidad de decretar la Fase 1 de contingencia ambiental. De cualquer forma se recomienda estar pendiente de la información para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

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CAMe Doble No Circula: ¿cómo aplica por contingencia?

En caso de que CAMe y Sedema hubieran activado el Doble Hoy No Circula este jueves 23 de abril 2026 en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población. Así se aplicaría la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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¿Qué carros no circulan hoy 23 de abril 2026?

Debido a que no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa No Circula 23 de abril 2026 funciona con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los jueves, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se aplica este jueves 23 de abril 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

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