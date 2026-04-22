¿A Qué Hora Va a Llover Hoy en CDMX? Hay Pronóstico de Actividad Eléctrica con Granizo

Toma tus precauciones: Para este miércoles se prevé nuevamente lluvia con granizo en la Ciudad de México: aquí te decimos a qué hora va a llover hoy, 22 de abril de 2026, en CDMX.

En N+, te informamos de forma oportuna sobre la tormenta que azotó la Ciudad de México durante la tarde y noche del martes, 21 de abril de 2026, dejando severos encharcamientos y coches varados, en varios puntos.

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Lluvia en CDMX hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy lluvias de puntuales a fuertes en gran parte de la zona centro del país, incluida la Ciudad de México, provocadas por canales de baja presión y otros fenómenos meteorológicos como inestabilidad atmosférica e ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo para hoy, la Ciudad de México tendrá ambiente cálido con temperatura máxima de entre 26 y 28 grados centígrados.

Video: Clima Hoy en México del 22 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Lluvias y Mar de Fondo

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México alertó por más lluvia para la tarde de hoy, con posibles descargas eléctricas y granizo.

Según la información del reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), podría empezar a llover a partir de las 15:00 horas y hasta las 20:00 horas.

La dependencia también dijo que de las 17:00 a las 20:00 horas, habrá vientos con rachas fuertes de hasta 50 kilómetros por hora.

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Este miércoles se prevé ambiente #caluroso, cielo medio nublado a nublado y #lluvias con chubascos ocasionales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 27 °C

🌡#TemperaturaMínima: 15 °C… pic.twitter.com/6WOuLsQYKq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

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Con información de N+.

RMT