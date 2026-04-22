¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 22 de Abril 2026

Si vas a hacer alguna actividad hoy, 22 de abril de 2026, considera cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), en N+ te compartimos el reporte y si se contempla una Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono.

De acuerdo con el reporte más reciente del sistema de monitoreo ambiental, hasta este 22 de abril de 2026 no se ha activado Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Video: Expertos en Ciencias del Mar Aseguran que el Hidrocarburo en Veracruz en una Contingencia Ambiental

Nota relacionada: ¿Qué Es el ‘Fracking’ y Cómo Afecta a la Salud e Impacta en el Medio Ambiente?.

Monitoreo de la calidad del aire hoy

El sistema de monitoreo cuenta con 16 estaciones distribuidas en la capital. Estos son los resultados más recientes en alcaldías de la CDMX:

Iztapalapa (UIZ): Buena.

Miguel Hidalgo (MGH): Buena.

Cuauhtémoc (HGM): Buena.

Tláhuac (TAH): Buena.

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento.

Álvaro Obregón (PED): Buena.

Coyoacán (UAX): Buena.

Gustavo A. Madero (GAM): Buena.

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento.

Venustiano Carranza (MER): Buena.

Iztacalco (IZT): Buena.

Azcapotzalco (CAM): Buena.

Tlalpan (AJM): Buena.

Coyoacán (CCA): Buena.

Iztapalapa (SAC): Buena.

Cuajimalpa (CUA): Buena.

Calidad del aire en el Estado de México.

En el caso del Edomex, donde operan 13 estaciones de monitoreo, las condiciones también son mayormente favorables:

Tultitlán (TLI): Buena.

Nezahualcóyotl (FAR): Buena.

Ecatepec (SAG): Buena.

Atizapán (ATI): Buena.

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento.

Coacalco (VIF): Buena.

Naucalpan (FAC): Buena.

Ecatepec (LLA): Buena.

Tlalnepantla (TLA): Buena.

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena.

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena.

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Sin datos o en mantenimiento.

Ecatepec (XAL): Buena.

Historias recomendadas:

FBPT