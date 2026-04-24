Tráiler que se Habría Quedado Sin Frenos Se Impacta en Caseta de Cobro en Zinapécuaro, Michoacán

Este 24 de abril, un tráiler chocó contra una caseta de cobro en Zinapécuaro, Michoacán, en la Autopista de Occidente. El vehículo se habría quedado sin frenos.

En redes sociales se difundieron imágenes en las que se aprecia la caja del camión rota y el frente del tráiler chocado contra una jardinera y el costado de un edificio.

Video: Trailer Caseta Zinapecuaro Michoacan Choque Cierre Circulacion Hoy 24 Abril 2026

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A través de X, el C5 de Michoacán informó sobre el siniestro ocurrido a aproximadamente 60 kilómetros al noreste de Morelia, en la Carretera Federal 15D:

“Se reporta accidente de tránsito debido a tráiler que impactó en la caseta de cobro de Zinapécuaro sobre la Autopista de Occidente”.

Posteriormente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el choque en la Plaza de Cobro Zinapécuaro km 202+000 fue provocada por un tráiler sin frenos. La unidad, que transportaba contenedores de aceite, se impactó contra las instalaciones de la caseta.

Sin heridos, choque de tráiler sin frenos en caseta de Zinapécuaro

El choque, ocurrido poco después de las ocho de la noche, ocurrió en el sentido de Morelia hacia Zinapécuaro.

Varios vehículos más fueron arrastrados por el tráiler en el accidente. Autoridades de Michoacán informaron que no hubo personas heridas en este siniestro, solo daños materiales.

En una ficha informativa se informó que “se realizó la valoración del personal de la caseta de cobro y del operador del tráiler”. Tras la valoración médica se concluyó que ninguno ameritaba ser trasladado al hospital.

Protección Civil Municipal de Zinapécuaro brinda atención en este momento en el lugar de los hechos, en coordinación con personal de la autopista. Se han habilitado carriles del otro lado de la autopista para reducir las afectaciones al tránsito.

Cabe señalar que el 23 de octubre del 2024 ocurrió un accidente muy semejante en la misma caseta de cobro de la carretera entre Maravatío y Zinapécuaro. En aquella ocasión un tráiler, también sin frenos, chocó contra la caseta de cobro. Solo dejó daños materiales.

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