¿El 1 y 5 de Mayo son Feriados Oficiales? Estos Días Hay Puente en México Según la LFT 2026

Si ya estás planeando qué hacer en los días descanso que contempla la SEP en el mes de mayo, toma en consideración que la Ley Federal del Trabajo no menciona que se suspenden labores en las mismas fechas que el calendario escolar.

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Fechas clave para mayo de 2026

En el mes de mayo únicamente es feriado el 1 de mayo, porque el 5 de mayo es de descanso para el sector escolar, pero sí es laborable para la gran mayoría de los trabajadores en el país.

1 de mayo al ser el Día del Trabajo es un día oficial de descanso obligatorio, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Hay puente por el 1 de mayo de 2026?

El 1 de mayo de 2026 cae en viernes y se podrá hacer puente para disfrutar más horas de descanso al juntarse con el sábado y domingo y sería el primer fin de semana largo del quinto mes del año.

Y si trabajas el 1 de mayo, ¿cómo se paga?

Si a los empleados les toca trabajar esa fecha, la ley estipula que se debe recibir el salario diario, más un salario doble.

¿Qué pasa con el 5 de mayo?

El 5 de mayo tiene el estatus de un día no feriado para la Ley Federal del Trabajo.

Estos son otros días de mayo de descanso

Aunque para los trabajadores ya no se contemplan días de descanso sí para los alumnos.

15 de mayo es viernes y hay suspensión de labores por el Día del Maestro, por lo que habrá puente escolar

y hay suspensión de labores por el Día del Maestro, por lo que habrá puente escolar 29 de mayo también cae en viernes y no habrá clases por la junta de consejo técnico escolar

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Con información de N+

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