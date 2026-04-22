Edith Guadalupe: Defensa de Presunto Feminicida Alega que Hallaron Nuevas Pistas para Liberación

Este miércoles 22 de abril 2026, un juez determinó la prisión preventiva a Juan Jesús “N”, presunto feminida de Edith Guadalupe, quien fue hallada sin vida en un edificio de la avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, su defensa alega que tiene pruebas que serían clave en el caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, luego de presentar las pruebas que sustentaron su presunta participación en el delito de feminicidio en agravio de la joven de 21 años de edad.

Noticia relacionada: "Pedían Ir Sola": Narran Cómo Eran Citas de Trabajo en Edificio Donde Hallaron a Edith Guadalupe

“La institución reunió datos de prueba que sustentaron la imputación en contra de Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima”, afirmó.

Entre las pruebas que presentaron las autoridades en contra del sospechoso, se encuentran que como parte de sus funciones como vigilante, tenía control total del acceso al edificio, estacionamiento y al sistema de vigilancia, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas el día de los hechos.

“Periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril”, señaló.

Además, se presentó como prueba que se hallaron indicios de sangre en diversas áreas de la caseta de vigilancia, especialmente en el tapanco y la escalera interna, así como evidencia de limpieza.

“También se encontraron pertenencias de la víctima en distintos puntos del inmueble, incluida su cartera en el baño de la caseta, y su teléfono celular oculto en instalaciones del edificio, espacios a los que el imputado tenía acceso”, refirió en la audiencia.

Video: Vinculan a Proceso a Juan Jesús ‘N’ por el Feminicidio de Edith Guadalupe

¿Qué pruebas que serían clave halló la defensa de Juan Jesús “N”?

Durante la audiencia, la defensa de Juan Jesús “N”, presentó algunos indicios que consideran importantes para señalar que el sospechoso es víctima de un “delito fabricado”, lo anterior, porque encontraron varias inconsistencias. Así lo planteó el médico forense particular que contrató la familia de Juan, Salvador Martínez.

“Los fenómenos cadavéricos que describen en el protocolo de necropsia no guardan correspondencia con la fecha de muerte”, aseguró.

Debido a que según lo presentado por la Fiscalía, fue localizada 38 horas después, por lo que es imposible que se encuentren manchas hemáticas rojas.

“Esto es imposible porque la sangre se va degradando, se va oxidando y nunca las vamos a encontrar 38 horas después rojas. Las vamos a encontrar negras, quebradizas, imposibles de identificar”, puntualizó.

La defensa de Juan Jesús aseguró que tiene más pruebas para demostrar la inocencia del sospechoso. Sin embargo, no pudieron dar a conocer más detalles porque servirán para presentarlas durante el momento procesal, es decir, luego de los tres meses de investigación complementaria; el vigilante permanecerá en el Reclusorio Norte.

“Se va a seguir luchando para demostrar la inocencia, ya que se discutió, se alegó, y se argumentó, pues el juez vinculó, siento que de una forma brusca (...) Estamos pensando en la vía amparo para poder hacer algo”, confirmó su abogado, Julián Velázquez.

La familia del vigilante acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe realizó una protesta afuera de los juzgados, donde indicaron que Juan Jesús “N” es inocente. En sus consignas pedían justicia para él, pero también para Edith.

Historias relacionadas:

EPP