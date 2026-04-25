Canciller de Irán Abandona Islamabad Luego de Hablar con Funcionarios de Pakistán

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, abandonó este sábado Islamabad, a donde había llegado un día antes para reunirse con funcionarios pakistaníes, con quienes habló sobre las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Washington y Teherán participaron en una primera ronda de conversaciones directas en la capital pakistaní hace dos semanas, tras acordar un alto al fuego temporal en el conflicto, desencadenado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica a finales de febrero.

EUA cancela viaje de delegación para negociación

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán para sostener conversaciones con Irán, al considerar que no vale la pena realizar el desplazamiento.

En declaraciones a la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie, Trump afirmó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner ya no viajarán a Pakistán para dialogar con Irán.

El mandatario argumentó que el trayecto, de aproximadamente 18 horas, resulta innecesario, ya que, según dijo, Estados Unidos tiene ventaja en el conflicto. “No van a hacer un vuelo de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías”, expresó.

Trump también aseguró que el gobierno iraní puede comunicarse directamente con Washington en cualquier momento si desea retomar el diálogo.

“Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran”, sostuvo.

Funcionarios iraníes no tenían previsto reunirse con los representantes estadounidenses

Araqchi llegó a la capital, Islamabad, el viernes. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní publicó en X que los funcionarios iraníes no tenían previsto reunirse con los representantes estadounidenses y que las preocupaciones de Teherán se transmitirían al mediador, Pakistán.

Washington y Teherán se encuentran en un costoso punto muerto, ya que Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo, mientras que Estados Unidos bloquea las exportaciones de petróleo de Irán.

El conflicto, que entra en su novena semana, ha empujado los precios de la energía a máximos de varios años, avivando la inflación y ensombreciendo las perspectivas de crecimiento mundial.

Días después de que Trump prorrogara el alto el fuego, los vuelos internacionales se reanudaron el sábado desde el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán, según informaron los medios iraníes. Los primeros pasajeros partieron hacia Medina, en Arabia Saudita, Mascate y Estambul, y se espera que las operaciones se aceleren en los próximos días.

"Bueno, es una sensación agradable. Cuando se reanudan los vuelos, se reanuda el comercio y la gente puede hacer su trabajo. Es una sensación agradable", dijo un pasajero en el aeropuerto, donde los pasajeros hacían cola en los mostradores de facturación.

El espacio aéreo iraní ha permanecido cerrado en su mayor parte desde el inicio de la guerra. Se han cancelado, desviado y reprogramado decenas de miles de vuelos en todo el mundo, lo que ha provocado el cierre de gran parte del espacio aéreo de Oriente Medio debido a las amenazas de misiles y drones.

Trump declaró a Reuters el viernes que Irán tenía previsto presentar una oferta destinada a satisfacer las exigencias de Estados Unidos, pero que no sabía en qué consistía dicha oferta. Se negó a revelar con quién estaba negociando Washington, "pero estamos tratando con las personas que están al mando ahora".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos había observado algunos avances por parte de Irán en los últimos días y esperaba que se produjeran más este fin de semana, mientras que el vicepresidente JD Vance también estaba listo para viajar a Pakistán.

Araqchi, quien publicó en X que también visitaría Pakistán, Omán y Rusia, se reunió el viernes con el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, en el Hotel Serena, donde se celebraron las conversaciones anteriores, mientras que un equipo estadounidense de logística y seguridad se encontraba en Islamabad, según fuentes pakistaníes.

El sábado, Irán afirmó que había ahorcado a un iraní que trabajaba para los servicios de inteligencia israelíes por actos de vandalismo y violencia durante las protestas nacionales de este año.

Al describir a Erfan Kiani como un «matón a sueldo del Mossad», afirmó que había participado en la destrucción y el incendio de propiedades públicas y privadas, sembrando el miedo y el terror en la ciudad central de Isfahán y blandiendo un machete.

Con información de AFP y Reuters.

Historias recomendadas:

Fraude a Sandra Echeverría: Avances en el Caso de MetaXchange, que Prometía Altos Rendimientos

Agentes de EUA Fallecidos en Chihuahua: Uno Entró Como Visitante, Otro con Pasaporte Diplomático

