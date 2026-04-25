Fraude a Sandra Echeverría: Avances en el Caso de MetaXchange, que Prometía Altos Rendimientos

La Fiscalía de la Ciudad de México informó este sábado que obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, fundadora de la empresa MetaXchange. Con ello, avanza el caso de fraude que denunció la actriz Sandra Echeverría. En N+ te contamos qué ha pasado.

Fue el pasado 26 de febrero 2026 cuando la actriz dio a conocer, a través de redes sociales, que fue víctima de un fraude millonario. A partir de ese momento, el caso ha evolucionado hasta uno de sus episodios más recientes, en el Nazaret "N" denunció a Echeverría por supuesta extorsión.

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Y es que, a pesar de que son múltiples víctimas las que acusan fraude bajo el mismo esquema de captación de fondos con promesas de altos rendimientos, el caso cobró relevancia mediática luego de que la actriz hiciera pública su denuncia y explicara el modus operandi.

¿Cuáles son los avances en el caso de fraude a Sandra Echeverría?

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que fue vinculada a proceso Nazaret "N". En este mismo caso también ya estaban vinculados a proceso Patrik “N”, en prisión preventiva, y Mariana “N”, quien se encontraba en libertad con medidas cautelares.

Además, se avanzó en otros casos relacionados con la misma empresa. Entre el 19 y el 23 de abril, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra Nazaret “N” y una contra Patrik “N”.

Estas acciones también permitieron la aprehensión de Mariana “N”, quien ahora enfrenta un segundo proceso penal y se encuentra en prisión.

La institución señaló que con las detenciones y el avance judicial del caso, buscan consolidar una investigación integral que vincula múltiples casos bajo un mismo patrón y permite avanzar en la desarticulación de esta red y en la reparación del daño a las víctimas.

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