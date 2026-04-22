¿Qué Es Metaxchange Capital, Empresa Señalada por Fraudes y que CEO Demandó a Sandra Echeverría?

Metaxchange Capital es una empresa mexicana que ahora está bajo la mira de la Fiscalía de CDMX, debido a que es investigada por fraudes millonarios, una de las denunciantes es la actriz Sandra Echeverría. Pero, ¿cómo operaba?

La compañía cobró presencia mediática debido a que la actriz la acusó públicamente por incumplimiento en el pago de rendimientos, por lo que se sumó a las más de 120 denuncias en contra de la empresa.

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Según las investigaciones de la Fiscalía de CDMX, Metaxchange Capital, funcionaba desde 2020 y ofrecía inversiones con rendimientos de hasta 15% mensual, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.

“Cuidamos el patrimonio de nuestros asociados mediante un modelo de negocio sostenible, a través de una asociación en participación y una gestión de riesgos sólida”, asegura la compañía en su sitio web.

¿Cómo operaba Metaxchange Capital?

Metaxchange Capital señala que su esquema de trabajo se basaba en el aporte de recursos de los asociados, mismos que eran verificados por una Mesa de Control.

“MetaXchange transfiere, por vía electrónica, los recursos a AvaTrade. Una vez que los recursos de los asociados son operados por MetaXchange, cada asociado recibe una retribución periódica con base en sus aportaciones a tasas por encima del mercado”, explica en su página.

La empresa aseguraba a sus clientes que era “imposible lavar dinero” con ellos, ya que todas sus operaciones se realizan por transferencia electrónica. Además, al contar con un sistema proporcionado por LexisNexis, se facilitaba la detección de actividades ilícitas y así garantizar “antilavado de dinero”.

Es importante destacar que MetaXchange S.A. de C.V., no estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), porque recibía "participaciones" de los asociados, por lo tanto, no es se definía como entidad financiera.

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“Opera mediante contratos privados con sus asociados en la modalidad de asociación en participación, y no existen entre las partes instrumentos financieros, por lo que nuestras actividades no se encuentran dentro del marco regulatorio de la CNBV”, afirmaba.

Contaba con oficinas físicas de lujo en Polanco y realizaba contratos formales para generar confianza. Los clientes sí recibían sus pagos, pero después los retornos se suspendieron bajo el argumento de que quedarían como "saldos pendientes".

Presuntamente operaba como fraude piramidal o esquema Ponzi. Es decir, que con base en los análisis financieros se estableció que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas.

¿Hay detenidos por caso Metaxchange Capital?

La Fiscalía de CDMX informó que la CEO de Metaxchange Capital, Nazaret “N”, fue detenida el 18 de abril, por su probable participación en un esquema de fraude bajo “fachada de inversiones”.

“A la fecha, se ha identificado un monto de afectación que supera los 150 millones de pesos, lo que confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una operación sostenida y de alto impacto”, afirmó la Fiscalía.

Al igual que Nazaret “N”, quien supuestamente tenía 20 años de experiencia en la compra y venta de activos financieros en los mercados internacionales, también fue aprehendido, Patrick “N” como posible encargado del manejo de recursos y cuentas, a quien la autoridad judicial impuso prisión preventiva.

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