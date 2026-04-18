Cae Nazaret "N", de Metaxchange Capital, Empresa Señalada por Fraude a Sandra Echeverría

Agentes detuvieron a Nazaret "N", CEO de Metaxchange Capital, empresa señalada por fraudes, confirmaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Este caso cobró gran popularidad cuando la actriz Sandra Echeverría denunció que fue víctima.

De acuerdo con la ficha disponible en el Registro Nacional de Detenciones, Nazaret "N" fue detenida en la calle Pedro Calderín de la Barca, en la colonia Polanco la noche del viernes 17 de abril.

Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatiltla.

Video: Sandra Echeverría Denuncia que Fue Estafada por Empresa de Inversiones junto con Otras Familias

¿Cómo fue el fraude denunciado por Sandra Echeverría?

La actriz Sandra Echeverría denunció públicamente haber sido víctima de un presunto fraude financiero que habría afectado su patrimonio y el de más de mil personas.

En su mensaje, la intérprete mencionó que depositó sus recursos en una empresa denominada Meta Exchange Capital, la cual prometía rendimientos significativamente superiores a los ofrecidos por instituciones bancarias tradicionales.

Sin embargo, desde hace más de 18 meses, ni ella ni los demás inversionistas han recibido utilidades ni la devolución de su capital inicial.

“Nos arrebataron nuestro patrimonio”, expresó la actriz, visiblemente afectada por la situación.

}Según las cifras compartidas por Echeverría, la firma habría captado depósitos que superan los 2 mil millones de pesos, con un número de afectados que podría superar el millar de clientes.

La compañía, presuntamente dirigida por la mujer identificada como Nazareth “N”, ofrecía ganancias atractivas, pero con el paso del tiempo dejó de cumplir con los pagos prometidos.

El caso ha trascendido el ámbito privado. Hasta el momento, se han presentado más de 200 denuncias formales ante las autoridades competentes en la Ciudad de México contra los representantes legales de la empresa. Aunque algunos procedimientos judiciales han avanzado, otros aún están en proceso.

Previamente, habían sido detenidos Patrick “N” y Mariana “N”, como parte de las investigaciones.

Historias recomendadas:

Localizan con Vida a Policías Desaparecidos en Belisario Domínguez, Chihuahua

Vuelca Pipa con Amoníaco en la Autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora; Reportan un Lesionado

