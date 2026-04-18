Localizan con Vida a Policías Desaparecidos en Belisario Domínguez, Chihuahua

Los tres policías municipales que habían sido privados de la libertad en el municipio de Belisario Domínguez, Chihuahua, fueron localizados con vida, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, los elementos fueron ubicados en el municipio de Cusihuiriachi, luego de permanecer desaparecidos desde el pasado miércoles 15 de abril, cuando fueron “levantados” en la comunidad de Copetes.

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Las autoridades detallaron que posteriormente serán trasladados a Chihuahua capital, donde rendirán su declaración ante la Fiscalía Zona Centro, instancia que lleva la carpeta de investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian P.L., de 22 años; Ricardo E.R., de 42; así como el director de Seguridad Pública Municipal, Isidro E.CH., de 52 años.

Fueron localizados tras un operativo interinstitucional

Para su búsqueda, se desplegó una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) en la región de Belisario Domínguez, luego de que inicialmente solo fueran localizadas dos de las tres patrullas en las que viajaban al momento de su desaparición.

El vocero de la Fiscalía, Eduardo Esparza, informó que el hallazgo ocurrió este sábado y que en las labores participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Policía Estatal, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía Zona Occidente.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados ni si llegaron por sus propios medios a recibir atención médica o fueron ubicados directamente por las corporaciones de seguridad.

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