Confirman Identidad de las Víctimas del Accidente de Camión en Carretera Delicias-Chihuahua

Autoridades confirmaron la identidad de las personas que perdieron la vida en el accidente registrado la madrugada del jueves en Chihuahua, donde un camión que transportaba derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se impactó contra una estructura de concreto.

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De acuerdo con la información oficial, las víctimas fueron identificadas como:

Blanca Lidia G. J. , de 62 años.

, de 62 años. Evangelina A. A. , de 40 años.

, de 40 años. Federico Alfredo B. , de 80 años.

, de 80 años. Mario R. E., de 60 años de edad, quién era el conductor del camión.

El accidente ocurrió sobre el Libramiento Oriente, cuando la unidad de pasajeros, que trasladaba pacientes provenientes de Torreón, chocó contra la columna de un puente, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Lesionados reciben atención en hospital

Además de las víctimas mortales, se confirmó que al menos cinco personas resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Morelos para recibir atención médica y seguimiento a sus lesiones.

El hecho ha generado consternación debido a que las personas a bordo del camión eran pacientes que se dirigían a recibir atención médica, lo que agrava el impacto del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del percance y determinar responsabilidades.

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