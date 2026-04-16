Incendio en Hospital de Ciudad Juárez Provoca Evacuación; No Hay Lesionados

Un incendio registrado al interior del Hospital Ángeles generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como la evacuación preventiva de pacientes y personal médico en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento no se ha precisado el área exacta donde se originó el siniestro; sin embargo, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad para contener la situación.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Seguridad Vial, quienes mantienen resguardada la zona para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Evacuación preventiva y sin personas lesionadas

Como medida preventiva, pacientes, personal médico y administrativo fueron desalojados del hospital, evitando riesgos mayores durante el desarrollo del incidente.

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Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, mientras continúan las labores para controlar el incendio y determinar las causas que lo originaron.

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