Fuga de Gas Provoca Evacuación de la Torre Centinela y Viviendas en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 15 de abril fue evacuada la Torre Centinela, ubicada sobre la avenida Lerdo y calle Abraham González, en la zona Centro de Ciudad Juárez, debido a una fuga de gas ocasionada por trabajos que se realizaban en la vialidad.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se encontraba realizando labores sobre la calle Abraham González cuando, aparentemente, perforaron un tubo de gas que circulaba por la zona. Esto provocó una fuga, por lo que, como medida preventiva, se ordenó la evacuación inmediata de la Torre Centinela, así como de la Dirección de Desarrollo Urbano y de viviendas aledañas.

Movilización de Cuerpos de Emergencia

Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, personal de Rescate, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Seguridad Vial, ya que la avenida Lerdo tuvo que ser cerrada a la circulación.

En calles aledañas a la torre se encontraban empleados que laboran en el inmueble, a la espera de indicaciones por parte de las autoridades. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni incidentes mayores relacionados con estos hechos.

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