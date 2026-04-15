CNDH Pide Cambio de Nombre de Primaria Gustavo Díaz Ordaz a Salomón Gaytán Aguirre en Chihuahua

Una escuela primaria ubicada en la colonia Santo Niño, en Chihuahua, cambiará oficialmente su nombre tras una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con una misiva enviada al director del plantel, la institución dejará de llamarse “Gustavo Díaz Ordaz” para adoptar el nombre de “Salomón Gaytán Aguirre”, como parte de una estrategia para sustituir denominaciones vinculadas a exfuncionarios señalados por violaciones graves a los derechos humanos.

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La medida responde a un enfoque de dignificación y memoria histórica impulsado por la CNDH, que busca resignificar los espacios públicos y educativos en el país.

Cambio responde a contexto histórico y recomendación oficial

El expresidente Gustavo Díaz Ordaz ha sido señalado por su responsabilidad en la Matanza de Tlatelolco, donde, según la CNDH, murieron más de 300 estudiantes durante un operativo militar.

En contraste, el nuevo nombre asignado corresponde a Salomón Gaytán Aguirre, quien fue un líder campesino que participó en el asalto al cuartel de Madera en 1965, donde perdió la vida en un enfrentamiento con el Ejército.

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La autoridad solicitó al director del plantel realizar los trámites correspondientes para concretar el cambio de nomenclatura en el corto plazo, con el objetivo de alinear el nombre de la institución a los criterios actuales en materia de derechos humanos y memoria histórica.

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