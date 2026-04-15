Hombre Huye Tras Ser Atacado a Balazos y Muere en Otro Punto de Ciudad Juárez

La noche del martes 14 de abril, vecinos de la colonia 16 de Septiembre reportaron al número de emergencias 911 el ataque a balazos contra un hombre en el cruce de las calles Isla Jamaica e Isla Mindanao, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima fue identificada en el lugar como Jonathan Eduardo L. P., de 22 años de edad, quien se encontraba a bordo de un automóvil color gris cuando sujetos armados lo atacaron a balazos. Se informó que, tras recibir los disparos, la víctima logró huir del sitio en un intento por ponerse a salvo, al igual que los agresores, quienes también escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Autoridades Localizaron el Cuerpo en Otro Punto

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar señalado por los vecinos; sin embargo, no localizaron a la víctima, por lo que implementaron un recorrido en la zona, siendo hasta el cruce de las calles Islas Marquesas e Isla Tiburón donde finalmente encontraron a un hombre sin vida, con impactos de bala, a bordo del vehículo.

Tras el hallazgo, se notificó a las autoridades investigadoras, mientras que personal de la DEFENSA y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se encargaron de resguardar el área. En tanto, en el lugar del ataque, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias, asegurando al menos 11 casquillos percutidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre lo ocurrido. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades informen sobre el paradero de los responsables.

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