Balean a Hombre al Intentar Cobrar Renta en Ciudad Juárez; Agresores Lograron Huir

Un hombre resultó lesionado por arma de fuego luego de acudir a cobrar el pago de la renta de una vivienda en Ciudad Juárez, en un hecho que generó movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Cocotero e Isla Cedros, en la colonia Fronteriza Alta, donde la víctima fue atacada presuntamente por el inquilino del inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, el afectado llegó al domicilio para realizar el cobro correspondiente; sin embargo, en lugar de recibir el pago, fue agredido con un disparo que lo hirió en la pierna.

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Tras la agresión, el hombre quedó lesionado en el lugar, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Agresores escaparon tras el ataque

Autoridades informaron que, tras el hecho, el presunto responsable y una mujer que lo acompañaba lograron huir con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la víctima.

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