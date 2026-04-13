Alertan por Lluvias, Granizo y Fuertes Vientos en Chihuahua por Frente Frío 44

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias, fuertes vientos y posibles tolvaneras en distintas regiones de Chihuahua, condiciones derivadas del frente frío número 44 en interacción con otros sistemas meteorológicos.

Para hoy lunes 13 de abril se esperan lluvias moderadas, con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, principalmente en la zona norte y noroeste del estado, afectando municipios como Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos y Ascensión.

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Asimismo, se prevén lluvias aisladas en regiones de la Sierra Tarahumara, como Madera, Temósachic y Ocampo, así como de forma dispersa en la zona centro, incluida la ciudad de Chihuahua.

Prevén vientos de hasta 65 km/h y tolvaneras

Las autoridades alertaron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica constante y posible caída de granizo, principalmente en las zonas de tormenta del norte.

Además, se pronostican rachas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora para este lunes en municipios como Juárez, Casas Grandes, Chihuahua, Camargo y Jiménez, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros como Juárez-Janos.

Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 13 de Abril del 2026

Para el martes 14 de abril, las condiciones se intensificarán, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en regiones como Ascensión, Janos, Casas Grandes e Ignacio Zaragoza.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, asegurar objetos en viviendas, evitar resguardarse bajo estructuras inestables y manejar con cuidado ante la posible baja visibilidad en carreteras. En caso de emergencia, se recomienda comunicarse al 911.

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