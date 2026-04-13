Detienen a Director y Policías en Guerrero, Chihuahua; Corporación Queda con 10 Elementos

El municipio de Guerrero, en la región occidente de Chihuahua, quedó con solo 10 elementos activos en su corporación policial, luego de la detención del director de Seguridad Pública y cuatro agentes por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en el seccional de La Junta, donde se reportó que dos jóvenes se encontraban golpeados al interior de la comandancia.

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De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, los cinco agentes fueron detenidos en relación con una carpeta de investigación abierta por este delito, y posteriormente trasladados a la ciudad de Cuauhtémoc para continuar con el proceso correspondiente.

Analizan posible implementación de mando único

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el caso será analizado en la Mesa de Seguridad, donde se discutirá la posible aplicación del mando único en el municipio.

El titular de la dependencia, Gilberto Loya, señaló que se esperará a la vinculación a proceso de los detenidos para tomar una decisión en coordinación con el alcalde, aunque subrayó que la intención es que los municipios mantengan sus propias corporaciones.

Cabe destacar que este caso ocurre en medio de la desaparición reciente de dos jóvenes, identificados como Ángel David y Víctor Guadalupe, quienes presuntamente fueron detenidos por policías municipales y posteriormente localizados con signos de violencia en la misma comandancia.

Las autoridades indicaron que el caso se maneja con reserva para no entorpecer las investigaciones en curso.

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