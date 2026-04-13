Localizan a Hombre Muerto con Mordeduras de Perros en Ciudad Juárez; Aseguran 7 Canes

La mañana de este lunes 13 de abril se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Iztaccíhuatl y Nuevo Federalismo, cerca del rastro municipal de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, identificado como Óscar S., quien fue localizado con fracturas y heridas por mordeduras de perros en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento, se informó que la víctima era empleado de una constructora que realiza trabajos en el rastro.

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Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar la zona, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes quedaron a la espera del arribo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para iniciar con las investigaciones correspondientes.

De igual manera, arribó el Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley y se determinará la causa real de la muerte, ya que se presume que las mordeduras habrían provocado el fallecimiento.

Asegura Bienestar Animal a Perros Presuntamente Involucrados

En el sitio del hallazgo fueron asegurados alrededor de siete perros por personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), señalados como los presuntos responsables de haber atacado a Óscar S.

De acuerdo con el reporte oficial, cuatro de estos canes habrían participado directamente en el ataque; sin embargo, los siete fueron asegurados y serán trasladados a las instalaciones de Bienestar Animal para su resguardo y valoración.

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