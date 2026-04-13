Sorteo Zodiaco Especial: Chihuahua Capital Gana el Premio Mayor Este 12 de Abril de 2026

La capital del estado de Chihuahua resultó beneficiada en el Sorteo Zodiaco Especial, edición 1741, conmemorativo de la Ley Olimpia, el cual contó con un premio garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie.

El sorteo se realizó la noche del domingo 12 de abril, en punto de las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México. El signo ganador fue Sagitario, con el número 1653, el cual fue dispuesto para su venta en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Podría Interesarte: Guachochi Tendrá el Primer Acuario del Estado de Chihuahua; ¿Cuándo lo Inauguran?

Además, la Lotería Nacional informó que los reintegros aplican para los billetes del signo Sagitario y terminaciones en número 3, por lo que la institución felicitó a los ganadores del sorteo y recordó que los resultados pueden consultarse a través de sus canales oficiales.

Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1741 de la Lotería Nacional Hoy 12 de abril del 2026

¿Cada Cuándo se Realiza el Sorteo Zodiaco Especial?

De acuerdo con la información proporcionada por la página oficial de la Lotería Nacional, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes. En este sorteo participan 120 mil números o billetes, numerados del 00000 al 99999, correspondientes a cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en una sola serie y ofrece una bolsa total de 43 millones 384 mil 300 pesos, distribuidos en 22 mil 622 premios en efectivo.

Historias recomendadas: